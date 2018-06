Zweite Chance für die Türken

uwke



Der Türkische SV Erlangen hat sein zweites Relegationsspiel um den Aufstieg in die Fußball-Kreisklasse ER/PEG zwar verloren, erhält am Samstag aber eine zweite Chance. Fünf Tage nach dem von Ausschreitungen begleiteten 3:1-Erfolg gegen die SpVgg Reuth unterlag der Drittplatzierte der A-Klasse 1 dem FC Röthenbach, der in der ersten Runde ein Freilos hatte, mit 0:2. Auf dem Gelände des SC Eckenhaid entwickelte sich eine intensive Partie ohne Tore in der regulären Spielzeit. In der Verlängerung hatte Röthenbach - womöglich aufgrund der vorherigen Pause - den längeren Atem. Pascal Brandenburg (96.) und Felix Hacker (99.) trafen per Doppelschlag.