Zweite Auflage

Im Juni 2019 präsentierte das letzte Semester der Teilzeitschule am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten als innovative Projektarbeit einen immerwährenden Kalender mit dem Titel "Wir schmeißen den Haushalt". In professionell gestalteten Bildern zeigen die Studierenden die Vielfalt und Fülle hauswirtschaftlicher Kompetenzen aus einem kreativen schmunzelnden Blickwinkel. Bewusst sind die Themen in die Räume der "Trendelvilla" integriert. Auf der Rückseite der Kalenderblätter helfen die Absolventen mit Tipps und Tricks aus der Praxis den Betrachtern weiter. Der Kalender wird jetzt wegen der starken Nachfrage noch einmal aufgelegt. Bestellungen werden bis 21. November entgegengenommen (E-Mail: poststelle@aelf-ku.bayern.de, Telefon 09221/50070 täglich von 8 bis 11.30 Uhr). red