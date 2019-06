Zweiräder waren auf einmal weg

Zwischen Freitag, 10 Uhr, und Montag, 8 Uhr, entwendeten Unbekannte aus dem Innenhof eines Mehrfamilienhauses im Vorderen Graben ein versperrtes Damenrad der Marke Mavel im Wert von rund 150 Euro. Bereits zwischen Mittwoch, 12. Juni, 18 Uhr und Donnerstag, 13. Juni, 19 Uhr war aus dem Hauseingang eines Mehrfamilienhauses in der Herzog-Max-Straße ein Hudora-Tretroller im Wert von etwa 100 Euro entwendet worden. Die Polizei Bamberg sucht nach Personen, die in den genannten Zeiträumen an den Tatorten verdächtige Personen beobachten konnten. pol