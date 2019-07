Leichte Verletzungen erlitt ein 68-jähriger Zweiradfaher, der am Donnerstagabend im Lerchenweg an einem Gartenzaun hängenblieb und stürzte. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch fest, weshalb eine Blutentnahme im Klinikum durchgeführt wurde. Am Krad entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. pol