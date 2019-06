Beim Ausfahren aus einem Grundstück auf die Bamberger Straße übersah am Dienstagvormittag ein 44-jähriger Opel-Fahrer einen vorfahrtsberechtigten 72-jährigen Zweiradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, wobei sich der Kradfahrer leichte Verletzungen zuzog. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 3000 Euro.