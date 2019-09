Am Samstagabend ist es auf der Kreisstraße zwischen dem Flugplatz und der Burg Feuerstein zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 16-jähriger Nürnberger kam vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers mit seinem Kleinkraftrad nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte im angrenzenden Acker. Durch den Unfall erlitt er schwere Verletzungen und kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Erlangen. An seiner Yamaha entstand ein Schaden in Höhe von 2000 Euro.