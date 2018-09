Zweiradfahrer rutscht auf Rollsplitt aus

Ein 18-Jähriger befuhr am Mittwoch gegen 17.50 Uhr mit seinem Motorrad die Straße von Heppstädt in Richtung Wiesendorf. In einer Linkskurve rutschte er aufgrund von Rollsplitt nach rechts von der Fahrbahn und stürzte. Dabei zog er sich Schürfwunden an Knie und Ellbogen zu. Das Fahrzeug wurde leicht beschädigt.