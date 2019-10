Als a Sonntagabend ein 22-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad auf der Staatsstraße 2240 von Steinbach kommend in Richtung Kleinsendelbach fuhr, ist er mit einem Reh kollidiert. Der Mann wurde dabei leicht verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst in ein nahe gelegenes Klinikum gebracht. Am Fahrzeug entstand laut Bericht der Polizei Forchheim ein Schaden von circa 2000 Euro.