Zweiradfahrer hat zu viel Alkohol im Blut

pol



Bei der Kontrolle eines 60-jährigen Kleinkraftradfahrers in Röttenbach am Donnerstagabend gegen 18.20 Uhr haben Beamte der Polizei Höchstadt festgestellt, dass dieser alkoholisiert war. Eine Überprüfung am Alkomaten ergab einen Wert über 0,5 Promille, weshalb eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz erstattet wurde.