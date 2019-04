Zweirad dürfte Audi A 3 angefahren haben

Ebenfalls nicht die feine englische Art legte ein unbekannter Unfallverursacher am Samstagabend an den Tag, als er zwischen 18.30 und 22.30 Uhr einen in der Bahnstraße in Schönbrunn geparkten silberfarbenen Audi A 3 beschädigte. An dem Audi mit Lichtenfelser Kennzeichen wurde die linke Fahrzeugseite in der Art beschädigt, dass als Verursacher ein Zweirad infrage kommen dürfte. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1500 Euro. Die Polizei bittet auch hier um Hinweise aus der Bevölkerung.