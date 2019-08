Ein weiß/oranges Leichtkraftrad der Marke KTM ging ein Unbekannter an und hinterließ Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Beim Zweirad wurden die Motorelektronik, der Anlasserknopf und der Lack beschädigt. Das Zweirad stand am Montag zwischen 14 und 15.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Marktstraße. Wer hat zur besagten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht und kann Hinweise auf die Täter geben? Meldungen nimmt die Polizei Bamberg-Land, Tel. 0951/9129-310, entgegen.