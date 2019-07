Am Mittwoch wurde zwischen 10 und 17.15 Uhr ein schwarzer BMW auf dem Parkplatz der Firma Compari beschädigt. Der Schaden an der hinteren Stoßstange beträgt ca. 2200 Euro. Eine weitere Unfallflucht ereignete sich zwischen 8 und 12 Uhr auf dem Parkplatz Schillerhain. Hier wurde ein weißer Audi an der Heckstoßstange beschädigt. Schaden: 500 Euro. Hinweise an die Polizei Bad Neustadt unter Tel.: 09771/6060. pol