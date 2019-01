Zweimal Unfallflucht an der Zuckerstraße

Aller Wahrscheinlichkeit nach war es ein Lastwagen, der auf der Kreisstraße von Sand in Richtung Zeil unterwegs war und beim Abbiegen nach rechts die Lichtzeichenanlage zur Entlastungsstraße (Zuckerstraße) demolierte. So entstand Schaden in Höhe von 300 Euro. Der Fahrzeuglenker machte sich einfach davon, was strafbar ist als Unfallflucht. Der Unfall dürfte sich in den letzten Tagen ereignet haben. Die Polizei ermittelt in diesem Fall wegen Unfallflucht, aber auch in einem weiteren Fall: Am Donnerstagmorgen befuhr eine 38-Jährige mit ihrem Skoda Oktavia die Zuckerstraße vom Autobahnzubringer in Fahrtrichtung Eltmann. In einem kurvigen Teilstück der Strecke kam ihr ein Fahrzeug zu weit links entgegen, so dass es zum Zusammenstoß beider Außenspiegel kam. Der unfallverursachende Autofahrer fuhr einfach weiter, ohne sich um den Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Die Polizei sucht in beiden Fällen nach Zeugen und erbittet Hinweise unter der Rufnummer 09521/9270.