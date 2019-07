Zweimal um den Aufstieg

Für die Staffelsteiner Faustballer steht am Wochenende viel auf dem Spiel. Die Männer treffen beim Abschlussspieltag der Landesliga Ost am Sonntag auf den Gastgeber des MTV Bamberg und die DJK Ursensollen. Die Bamberger und die Badstädter stehen punktgleich auf Platz 1. Gleich in der ersten Partie um 10 Uhr treffen die beiden Kontrahenten aufeinander. Der Sieger ist Meister und steigt in die Bayernliga auf.

Die Frauen kämpfen um den Aufstieg in die Bundesliga.In Gärtringen treffen sie auf den Gastgeber und den TV Ötisheim. Von den drei Teams werden zwei Mannschaften im kommenden Jahr im Oberhaus spielen. spo