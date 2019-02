Zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten kam es am Montag gegen 14.30 Uhr auf der Bundesstraße 470. Eine 64-Jährige war mit ihrem Renault auf der B 470 in östlicher Richtung unterwegs. Als sie nach links in die Rothenburger Straße in Richtung Höchstadt einbiegen wollte, übersah sie den entgegenkommenden Skoda eines 58-Jährigen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Autos, die beide in der Folge nicht mehr fahrbereit waren. Für die Unfallaufnahme musste die B 470 kurzzeitig gesperrt werden. Durch den tatkräftigen Einsatz der Feuerwehr Höchstadt, die zunächst den Umleitungsverkehr regelte und nach erfolgter Unfallaufnahme die Autos von der Fahrbahn räumte, konnte die B 470 in kürzester Zeit wieder freigegeben werden.

Die beiden Fahrzeugführer wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus Höchstadt gebracht. An den Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, die Schadenshöhe wird auf etwa 8000 Euro geschätzt. pol