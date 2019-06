Zweimal Marihuana

Fahnder der Verkehrspolizei Bayreuth haben am Donnerstagnachmittag zunächst einen 30-Jährigen aus Berlin mit seinem Gespann am Parkplatz Sophienberg südlich von Bayreuth angehalten. Bei der Kontrolle stellten sie in der Mittelablage eine geringe Menge Marihuana fest.

Das Rauschgift wurde sichergestellt und der Mann wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz angezeigt. Nachdem ein Drogenschnelltest negativ verlief, konnte er seine Fahrt nach München fortsetzen. Kurz darauf kontrollierten die Polizisten an gleicher Örtlichkeit einen geparkten Seat mit Hamburger Zulassung. Hier wurden sie bei einem 21-jährigen Beifahrer aus dem Raum Leipzig fündig.

Er hatte ebenfalls eine geringe Menge Marihuana sowie diverse Rauschgiftutensilien in seiner Reisetasche versteckt. Auch hier wurden die verbotenen Gegenstände sichergestellt und der junge Mann angezeigt. Anschließend konnte er mit seinem Fahrer die Reise nach Nürnberg fortsetzen. pol