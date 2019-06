Zweimal krachte es auf der Autobahn

Insgesamt zwei Unfälle musste die Verkehrspolizeiinspektion Bayreuth im Kulmbacher Raum auf er Autobahn am Mittwoch aufnehmen.

Am Nachmittag kam es zu einem Unfall im Bereich des Autobahndreiecks Bayreuth/Kulmbach. Ein 60-jähriger Görlitzer missachtete den Vorrang eines Sattelzuges, der die A 70 zur A 9 in Fahrtrichtung Berlin befuhr. Der Görlitzer fuhr mit seinem Pkw auf der Spange der A 9 von der Ausfahrt Bindlacher Berg kommend und prallte beim Einordnen nach links in den durchgehenden Verkehr gegen den Sattelzug. Nun muss der Herr mit einem Bußgeld rechnen und einem Punkt in Flensburg.

Ebenfalls am Nachmittag kam es zu einem Auffahrunfall mit einer leicht verletzten Person. Auf Grund des hohen Verkehrsaufkommens in Fahrtrichtung Berlin staute es sich im Bereich der Lanzendorfer Brücke. Hier kam es dann zwischen einem 62-jährigen und einem 58-jährigen Verkehrsteilnehmer zu einem Auffahrunfall. Die Beifahrerin des 58-Jährigen zog sich hierbei ein Beschleunigungstrauma im Bereich der Halswirbelsäule zu. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 6000 Euro. pol