Zweimal Gratulation zum 95.

Gleich zweimal durfte die Stadt zwei Jubilarinnen zu ihrem 95. Geburtstag gratulieren.

Dritter Bürgermeister Wolfgang Metzner überbrachte am 16. September Ursula Ullrich die Glückwünsche. Als erstes Kind eines Oberinspektors und seiner Ehefrau hatte sie eine unbeschwerte Kindheit und verbrachte viel Zeit auf dem großelterlichen Sägewerk. Die erste Zäsur war der Beginn des Zweiten Weltkriegs. Nach dem Notabitur mit 18 Jahren musste sie zum Arbeitsdienst auf einem Bauerngut in Maroldsweisach schwer arbeiten, später war sie im Fernmeldeamt in Zirndorf bei Nürnberg stationiert. Nach dem Krieg begann sie ein Lehramtsstudium für Englisch und Französisch in Erlangen, bis sie 1950 den Chemiker Eugen Ullrich heiratete. Mit ihm zog sie nach Bamberg und bekam zwei Töchter, die beide in Bamberg leben und sie liebevoll umsorgen. Mittlerweile hat die Jubilarin vier Enkel und zwei Urenkel und ist seit fast 30 Jahren verwitwet. Seit 2007 lebt sie im betreuten Wohnen in der Franz- Ludwigstraße. Am liebsten verbringt sie Zeit mit ihrer Familie und genießt kleine Kaffeeausflüge.

Ebenfalls ihren 95. Geburtstag feierte am 17. September Maria Becher. Die 1924 in Grasmannsdorf geborene Jubilarin lebt bereits seit 1939 in Bamberg. Hier lernte sie auch ihren späteren Mann Konrad kennen, den sie 1947 in der Oberen Pfarre heiratete. Maria Becher hat drei Kinder und drei Enkel. Ihr Ehemann, der als Schlosser bei den Stadtwerken Bamberg beschäftigt war, verstarb 2009. Maria Becher ist seit über 60 Jahren Mitglied im Bürgerverein IV. Distrikt und kümmert sich seit 1955 bis heute um die Pflege der Wimpel für die Sandkerwa. Dafür erhielt sie im Jahr 2014 die Bürgernadel der Stadt Bamberg. Außerdem ist sie Mitglied im VdK. Heute sind ihr Hobbys noch Spazieren gehen, die Hausarbeit und Nähen. Für die Stadt Bamberg gratulierte Zweiter Bürgermeister Christian Lange. red