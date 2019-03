Zweimal gibt es Zoff am Paradeplatz

Am Montagabend ist es am Bahnhofsplatz in Forchheim zunächst zu einem verbalen Streit zwischen einer 18-Jährigen und einer 16-Jährigen gekommen.

Im Verlauf der Auseinandersetzung fiel die Brille der jüngeren Kontrahentin zu Boden, nachdem die Ältere ruckartig die Hand in Richtung der Geschädigten gestreckt hatte. Der Schaden an der Brille beläuft sich auf etwa 50 Euro.

16-Jährige bespuckt andere

Zu einer weiteren Auseinandersetzung kam es am Paradeplatz am Montagabend zwischen einer Gruppe Jugendlicher. In deren Verlauf bespuckte eine 16-Jährige einige Anwesende. Eine gleichaltrige Schülerin packte die junge Dame am Kragen und verletzte sie dadurch leicht. Es fielen zudem wüste Beleidigungen untereinander. pol