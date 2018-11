Zweimal EM-Bronze

In Amsterdam haben die Europameisterschaften der Naga, eines der größten Brazilian-Jiu-Jitsu-Verbände, stattgefunden. Zwei Bronzemedaillen errang die die Bambergerin Christine Krämer.

Die 20-Jährige kämpfte zunächst um den EM-Titel in der Kategorie No Gi. Krämer sicherte sich in zwei harten Kämpfen den dritten Platz. In der Kategorie Gi stand die junge Bambergerin erneut auf der Matte und versuchte, sich an die Spitze zu kämpfen. Erneut verpasste sie den Einzug ins Finale nur knapp. Christine Krämer schaffte es auch hier auf den dritten Platz und nahm somit zwei Bronzemedaillen mit nach Hause. red