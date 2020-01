Zweimal EC-Karten gefunden

Gleich zweimal wurden am 3. Januar EC-Karten im Gebiet von Bad Brückenau aufgefunden. Eine der beiden Karten lag neben einem Zigarettenautomaten im Bereich der Hauptstraße in Volkers. Die andere Karte wurde wohl auf einer Mauer liegend beim alten Rathaus in Bad Brückenau gefunden. Beide Male wurden die Karten von ehrlichen Findern auf der Polizeiinspektion abgegeben. Sie werden an das Fundbüro der Stadt weitergeleitet. pol