Zweikampf geht weiter

Der Zweikampf um den Titel in der Kreisliga Schweinfurt 2 geht am Sonntag (alle Spiele 15 Uhr) in seine nächste Runde. Der Spitzenreiter Spfr. Steinbach hat den SV Ebelsbach (6.) zu Gast, der Verfolger TSV Knetzgau die DJK Oberschwappach (8.). Spfr. Steinbach - SV Ebelsbach Das 1:2 jüngst in Hofheim haben die Steinbacher zu verdauen. Mit Ebelsbach treffen sie auf einen motivierten Gast. TSV Knetzgau - DJK Oberschwappach

Zweimal leer gingen die Oberschwappacher über Ostern aus. Beim TSV Knetzgau droht eine erneute Niederlage. SG Eltmann - SV Sylbach Für beide Teams gilt es, aus der Abstiegszone heraus- und vom Relegationsrang wegzukommen. Ein offenes Spiel punktgleicher Kontrahenten ist in Eltmann zu erwarten. TSV Prappach/O'hohenried - FC Sand II

Die Sander "Dritte" hat sich auf dem dritten Tabellenplatz etabliert. Die Prappach-Oberhohenrieder Spielgemeinschaft ist trotz Heimvorteils Außenseiter. FC Neubrunn - SG Sennfeld Siege aneinanderreihen müssen die Neubrunner, soll es mit dem Klassenerhalt noch klappen. Drei Punkten sind auch gegen die SG Sennfeld (10.) Pflicht. SV Hofheim - TSV Stadtlauringen/Ballings.

Nach der schweren Begegnung am Freitag beim 1. FC Haßfurt steht für den SV Hofheim das Heimspiel gegen den Tabellenvierten SG Stadtlauringen/Ballingshausen auf dem Programm. Eine Aufgabe, die kaum leichter werden dürfte. TSV Aidhausen - TV Königsberg

Die Königsberger TV-Fußballer müssen noch einige Punkte einfahren, um sich ins sichere Mittelfeld der Tabelle vorzuarbeiten. Mit seinen bislang 34 hereingespielten Zählern kann der TSV Aidhausen getrost schon für die kommende Saison der Kreisliga planen und befreit aufspielen. mis/di