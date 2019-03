Zweijährige Ausbildung ermöglicht den schnellen Berufseinstieg

"#Ausbildungklarmachen" - unter diesem Motto steht die diesjährige Woche der Ausbildung der Bundesagentur für Arbeit. Vom 11. bis 15. März werben bundesweit die Arbeitsagenturen sowie Jobcenter für die duale Berufsausbildung und informieren über deren Vorteile und Karrierewege.

Zwischenzeugnis in der Tasche, der Countdown bis zum letzten Schultag hat begonnen. Wie soll es nach dem Schulabschluss weitergehen? "Du arbeitest gerne praktisch, dir fällt Schule und Lernen aber nicht so leicht? Du möchtest trotzdem einen Berufsabschluss? Dann sind vielleicht die zweijährigen Berufsausbildungen etwas für dich", so Berufsberater Michael Wolf von der Agentur für Arbeit Bamberg-Coburg an die Jugendlichen gewandt. Er gibt an dieser Stelle nützliche Infos:

"Trotz praktischer Begabung ist es für Jugendliche mit nicht ganz so guten Noten oft schwierig, eine Lehre erfolgreich abzuschließen. Ein zweijähriger Ausbildungsberuf, der einen kleineren schulischen Theorieanteil hat, bei dem es mehr auf die Praxis ankommt, kann hier die Lösung sein.

Diese weniger theoretischen Lehren seien um ein Jahr kürzer als die meisten anderen. Wer nicht sicher ist, ob er eine dreijährige Ausbildung schafft, für den sind sie die Möglichkeit, dennoch einen vollwertigen Berufsabschluss zu bekommen.

Zweijährige Ausbildungsgänge gibt es in vielen Berufsbereichen. Neben der Metall- und Elektroindustrie, dem Bau- und der Textilbranche gibt es zum Beispiel auch im Maschinen- und Anlagenbau, Lager- und Logistikbereich oder in der Hotellerie und in der Gastronomie Möglichkeiten für den Einstieg in eine Lehre. Einige zweijährige Ausbildungsberufe werden in Fachrichtungen angeboten, wie z.B. Fachkraft für Metall-, Konstruktions-, oder Montagetechnik.

Verlängerung möglich

Bei vielen zweijährigen Lehrberufen hat man die Chance, die Ausbildung in einem verwandten dreijährigen bzw. dreieinhalbjährigen Beruf fortzusetzen. Als gelernter Verkäufer kann man z.B. eine Ausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel an-schließen. So hat man einen zweiten Berufsabschluss in der Tasche. Die Ausbildungszeit der ersten Lehre wird dabei sogar angerechnet."

"Schüler, die sich noch nicht mit der Berufsberatung in Verbindung gesetzt haben, sollten die Chance auf eine erfolgversprechende Berufswahl jetzt mit dem Zwischenzeugnis nutzen. Die Berufsberatung hat derzeit ein sehr umfangreiches Angebot an interessanten Lehrstellen", appelliert Brigitte Glos, Leiterin der Agentur für Arbeit Bamberg-Coburg, an die angehenden Schulabgänger. Termine gibt es unter 0800/4555500 (Anruf kostenlos). Wichtige Tipps rund um die Berufswahl gibt es auf www.planet-beruf.de. red