"Zweifelsdrei" spielt auf

"Liebevolle Renitenzmusik" wird am Freitag, 29. März, um 20 Uhr im Blauen Haus in Döllnitz zu hören sein. Das Trio "Zweifelsdrei" um den Liedermacher Matze Brietz arrangierte und feilte in den letzten Monaten mit viel Leidenschaft und Energie. Nun ist es so weit, die Aufnahmen für die erste gemeinsame CD sind im Kasten und das Live-Programm gedeiht, so dass sich "Zweifelsdrei" endlich dem zuwenden kann, worauf es wirklich ankommt: seinem Publikum. Fragt man die Musiker Sibylle Friz (Cello, Querflöte, Gesang), Lutz J. Mays (Bass, Gesang) und Matze Brietz (Gitarre, Klavier, Gesang) nach ihrem Stil, fällt schnell die Redewendung "Liebevolle Renitenzmusik". In ihren Liedern geht es um Liebe, Freundschaft und Gesellschaftliches. Durch die Texte und den gefühlvollen Gesang von Matze Brietz oft direkt und ohne Umschweife auf den Punkt gebracht, werden die Lieder dank der leichtfüßigen Arrangements aus groovendem Bass, renitent-sehnsüchtigem Cello und antreibender Gitarre mit Leben erfüllt. "Zweifelsdrei" freut sich auf einen Abend voller aufsässiger und liebevoller Momente. red