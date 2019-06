Unter dem Motto "Anfeuern!" steht der Zweifellos-Gottesdienst zum Sommeranfang. Die Teilnehmer gehen diesmal der spannenden Frage nach, woher wir eigentlich die Energie hernehmen, um etwas zu bewegen - als Einzelner oder in Gemeinschaft. Es spielt und singt die Hallstadter Pfarrband. Alle Interessierten sind am Samstag, 22. Juni, um 18.30 Uhr in die Annakirche in Bamberg eingeladen. red