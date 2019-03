Zweifellos-Gottesdienst mit Band "Heylight"

Unter dem Motto "Auferstanden" steht der Zweifellos-Gottesdienst vor Ostern. Jeder Sonntag erinnert an die Auferstehung Jesu. Doch die Fragen stellt sich: Wer glaubt heute noch ernsthaft daran? Diese Zweifel sind nicht neu. Auch die ersten Christen hatten damit ihre Probleme. Alle Interessierten sind am Samstag, 16. März, um 18.30 Uhr in die Annakirche eingeladen. Die musikalische Gestaltung übernimmt die Band "Heylight". red