Zweieinhalb Jahre Bauzeit

Ohne große Diskussion beschloss der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung die Aufstellung des Bebauungsplans "Wohnanlage Kieferndorfer Weg". Wie der FT in seiner Dienstagsausgabe berichtete, sind westlich des Reitstalls mehrere Gebäude geplant, in denen bezahlbarer Wohnraum für viele Nutzergruppen, altersgerechtes Wohnen, eine Tagespflegeeinrichtung der Caritas mit mobilem Pflegestützpunkt und ein Apartmenthotel untergebracht werden sollen.

Wie Geschäftsführer Thomas Siebenhaar vom Bauherrn, dem Forchheimer Immobilienunternehmen Projekt Bauart, auf Nachfrage von Zweitem Bürgermeister Günter Schulz (SPD) erklärte, brauchen Interessenten für die geförderten Wohnungen einen Berechtigungsschein, ihre Konfession spiele aber keine Rolle. In zwei bis zweieinhalb Jahren soll das Projekt fertig sein. ad