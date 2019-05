Zwei zweite Landessiege beim Bundeswettbewerb Fremdsprachen

Der Bundeswettbewerb Fremdsprachen richtet sich an Schüler der weiterführenden Schulen, die Freude am Umgang mit Fremdsprachen haben und sich gerne sprachlichen Herausforderungen stellen. Die Teilnehmer können allein oder im Team in diversen Sprachen antreten. Insgesamt 17 Teilnehmer vom Gymnasium Casimirianum nutzten das sehr große Sprachangebot ihrer Schule und stellten sich in Englisch, Französisch, Spanisch und Latein den anspruchsvollen Aufgaben, die im Detail kreatives Schreiben, Leseverstehen, Wortergänzung, Landeskunde sowie Hörverstehen beinhalten. Aber nicht nur das: Im Vorfeld der Prüfung ist auch ein mindestens zweiminütiger kreativer Beitrag zu einem bestimmten Thema zu konzipieren, zu sprechen und mit dem Smartphone aufzunehmen, bevor das Ganze eingereicht wird. Die Casimirianer erzielten dabei tolle Ergebnisse, allen voran waren dies Lea Staack und Ron Höllein aus der 10. Jahrgangsstufe. Beide überzeugten mit ihren Leistungen die Jury, wurden großartige zweite Landessieger und erhielten eine Einladung zur Preisverleihung nach Dachau.

Aber auch aus der großen Gesamtgruppe erzielten Schüler aus den Klassen 8 bis 11 Ergebnisse, die weit über das in der Schule geforderte Maß hinausgehen. So trat etwa Florian Illies aus der Q11 in Englisch und Latein an, kam in die zweite Runde und verpasste nur denkbar knapp das Bundesfinale, teilt die Schule mit. red