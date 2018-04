Zwei Zusammenstöße wegen Unachtsamkeit

Zwei nahezu identische Verkehrsunfälle haben sich am Donnerstagabend und am Freitagmorgen auf der Staatsstraße in Mittelsteinach und im Burghaslacher Ortsteil Münchhof ereignet. Am Donnerstag gegen 17.45 Uhr wollte eine 19-Jährige mit ihrem Auto die Staatsstraße bei Münchhof (Markt Burghaslach) überqueren. Dabei übersah sie offenbar einen bevorrechtigten Pkw, der von einem 30-Jährigen gesteuert wurde. Im Kreuzungsbereich prallten die Fahrzeuge zusammen, wodurch an beiden Autos wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von jeweils 5000 Euro entstand. Verletzt wurde niemand. Leichte Blessuren erlitt dagegen eine 53-jährige Autofahrerin, der das gleiche Missgeschick am Freitag gegen 6.45 Uhr in Mittelsteinach unterlief. Sie hielt zunächst am Stoppschild in der Ortsmitte an, übersah beim Anfahren aber ebenfalls ein herannahendes Fahrzeug, das ein 50-Jähriger steuerte. Der Kleintransporter prallte auf das einbiegende Auto, wodurch Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 10 000 Euro entstand. pol