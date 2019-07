Zwei wollen hoch hinaus

In den letzten Wochen gab es einen Riesen-Wirbel um das Mathematikabitur in Bayern. So wurde gefordert, eine Notenkorrektur vorzunehmen, weil die Aufgaben zu schwer gewesen seien. Doch darüber können die beiden besten Abiturienten des Markgraf-Georg-Friedrich-Gymnasiums - Lena Helgerth (18) und Thomas Henning (19) - nur lächeln. "Wir haben beide 15 Punkte", sagt Lena Helgerth.

Helgerth hat sich schon immer für Mathematik interessiert. "Aber richtig interessant fand ich Mathe erst, als es so langsam abstrakter wurde." Helgerth wurde mit einem Mathematikpreis ausgezeichnet. "Ich möchte Mathematik studieren - also richtig reines Mathe, nicht auf Lehramt", erklärt sie.

Probevorlesungen besucht

Lange wusste sie selbst nicht, was sie nach der Schule machen wollte. Doch jetzt steht ihr Entschluss fest. Helgerth hat bereits "Probevorlesungen" an der Uni in Bayreuth besucht. Und sie freut sich schon auf ihr neues Leben. "Ich denke, ich mache jetzt erst einmal den Bachelor, später dann den Master - das sind sechs und vier Semester", erklärt sie. Helgerth möchte zu Hause bei ihren Eltern in Thurnau wohnen bleiben.

Als Lerntrick kann sie anderen nur raten, immer Zusammenfassungen zu schreiben: "Ich habe in der elften Klasse damit angefangen. Und das hat mir sehr geholfen."

Thomas Henning (19) dagegen hat ganz andere Pläne für seine Zukunft. Er wird in Oxford Medizin studieren. "Medizin ist die praktische Anwendung von Naturwissenschaften in der realen Welt", erklärt er nüchtern. Und genau dies hat ihn gereizt. Henning hat sich während der Schulzeit in der evangelischen Jugendarbeit, bei der Wasserwacht und im Bereich Erste Hilfe engagiert. "Ich habe schon einmal ein Praktikum im Klinikum gemacht. Ich denke, Kardiologie oder Neurologie wären interessant. Anästhesie ist auch spannend", hat er sich überlegt.

Angst oder Lampenfieber, jetzt Kulmbach den Rücken zu kehren und allein nach England zu gehen, hat Henning kein bisschen. Im Gegenteil: Er war schon einmal ein Jahr in den USA.

Gleich nach dem Abi hat er seine Gastfamilie dort wieder besucht. Und jetzt freut er sich auf England. "Ich werde sicher die nächsten sechs Jahre in Oxford bleiben - aber das heißt nicht, dass ich jetzt all meine Freunde verliere. In Zeiten von Social Media ist das doch alles kein Problem. Als ich in den USA war, habe ich auch nicht den Kontakt zu den Leuten, die mir wichtig waren, verloren", sagt Henning.

Angst, dass der Brexit ihm einen Strich durch die Rechnung oder zumindest Schwierigkeiten machen könnte, hat der 19-jährige Einser-Abiturient nicht. "Die Studiengebühren, der Aufenthalt - alles ist fixiert", erklärt Henning und freut sich unverhohlen.

Am 6. Oktober beginnt für ihn ein neues Leben. Henning hat ein Stipendium bekommen. Er hat viel Zeit in die Bewerbungen investiert. "Für 155 Studienplätze gab es rund 1800 Bewerbungen. Ich habe mir viel Arbeit gemacht, drei oder vier Stunden Arbeit pro Tag - einfach nebenbei. Aber es hat sich gelohnt", erzählt Henning.

Aufgaben in Texte verpackt

Er sieht das Auswahlverfahren, das Abitur, die Bewertungen pragmatisch und mag nicht jammern. "Ich war nie jemand, der nur im stillen Kämmerlein gelernt hat. Ich habe mich in der Jugendbetreuung engagiert, ich spiele Tennis, fahre viel Fahrrad", erzählt Henning.

Sein Kommentar zum Matheabi und der Aufregung um die Prüfungen: "Das einzige, was anders in diesem Jahr war, war, dass man die Aufgaben in Texte gepackt hat. Man musste die Konzepte, die dahinterstehen, erkennen - sonst war es nicht anders als sonst. Vielleicht hat das die Aufgabenstellung ein bisschen schwerer gemacht."

Ähnlich wie der Einser-Abiturient wertete die Beschwerden wohl auch Kultusminister Michael Piazolo. Es gab keine Korrektur des Matheabis, der Notendurchschnitt fiel nur unwesentlich schlechter aus als in den Vorjahren.

Und dass man es schaffen konnte, haben Helgerth und Henning bewiesen.