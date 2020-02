Zwei wollen diesen Job

Anette Schreiber Mit Heinrich Faatz verabschiedet sich in Walsdorf ein politisches Schwergewicht und CSU-Urgestein. Nach insgesamt drei Perioden als Erster Bürgermeister und vorangegangenen zweien als stellvertretender Bürgermeister zieht sich der langjährige frühere BBV-Kreisobmann aus der Öffentlichkeit zurück. In Walsdorf gibt es nun zwei Kandidaten, die Faatz an der Spitze der Gemeinde nachfolgen wollen: Aus den Reihen der CSU ist das Michael Ullrich und von der Freien Liste Walsdorf Mario Wolff.

Beide würden als Bürgermeister doch einiges anders machen als ihr Amtsvorgänger. Mario Wolff möchte die Bürger bei wegweisenden Entscheidungen abholen, aber auch den Gemeinderat rechtzeitig und ausreichend mit Informationen versorgen. Da geht er er in gewisser Weise konform mit Michael Ullrich, der die Bürger wieder "mit ins Boot nehmen und mit ihnen kommunizieren" will und meint, die öffentliche Transparenz müsse deutlich verbessert werden. Gerade die Jugendlichen bräuchten dringend neue Perspektiven in der Freizeitgestaltung.

Stichpunkt Zukunft: Mario Wolff will sinnvolle Zukunftsthemen rechtzeitig erkennen und im Sinne des Gemeinwohls angehen und vorantreiben. Er möchte Visionen für eine lebenswerte Zukunft für alle Generationen entwickeln und umsetzen.

Den dringendsten Handlungsbedarf sieht Ullrich beim Projekt Herzoganwesen, das schnellstens fertiggestellt werden soll, wobei der Gemeinderat dafür ein schlüssiges Nutzungskonzept ausarbeiten müsse.

Oberste Priorität hingegen sieht Wolff bei der laufenden Erweiterung des Kindergartens. Hier will er den knapp drei Millionen teuren planmäßigen Bau inklusive Kostencontrolling maßgeblich unterstützen. Zudem will er auf der Basis der Kita-Belegung der letzten Jahre Informationen für eine noch präzisere Bedarfsplanung erhalten. Um weitere Projekte umsetzen zu können, müsse die Wirtschaftskraft gestärkt werden. Die Ideen für die Projekte wiederum können in Arbeitskreisen generiert werden, die Bewertung "muss zwingend im Gemeinderat stattfinden". Die Freie Liste habe viele Themen gesammelt, die nun abgearbeitet werden sollen, so dass man in den nächsten Bürgerversammlungen schon erste Erfolge präsentieren kann.

Für Ullrich steht fest, dass Walsdorf dringend neues Bauland braucht, private wie gewerblich nutzbare Flächen. Man müsse den Kindern die Möglichkeit bieten, in der Gemeinde bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, lautet eine Forderung. Zugleich spricht er sich für die Schließung von Baulücken aus. Darüber hinaus muss für ihn die Infrastruktur sowie die Nahversorgung zwingend erhalten und teilweise auch verbessert werden. Der immer älter werdenden Gesellschaft müsse die Gelegenheit gegeben werden, vor Ort alles für den täglichen Bedarf zu bekommen: "Ärzte, soziale Einrichtungen und unsere Betriebe vor Ort haben meine Unterstützung. "

Wie würden die beiden Kandidaten Walsdorf helfen, wenn sie nicht Bürgermeister würden? Mario Wolff würde sich im Gemeinderat für das Wohl der Bürger einsetzen und ein Projekt der Freien Liste vorantreiben, sich weiter im Kirchenvorstand engagieren und Dienst im Kirchencafé leisten, ebenso weiter die Erlebniswanderung im Ferienprogramm anbieten. Sein Wissen und Können als Gemeinderat würde Michael Ullrich weiterhin zu Verfügung stellen. "Als Bürgermeister allein kann man nicht alles erreichen, man braucht fähige Mitglieder in den verschiedensten Gremien des Gemeinderates." Genau das würde dann seine Aufgabe sein.