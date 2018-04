Zwei Wochen nur Kurzweil

Die Jugendarbeit des Landkreises und die Umweltstation Weismain bieten in den Sommerferien zwei Wochen Ferienprogramm für Kinder an: einmal auf dem Bauernhof bei Kösten und einmal in und um die Umweltstation in Weismain.

In der ersten Ferienwoche vom 30. Juli bis 3. August können alle Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren spannende Tage auf dem Bauernhof in Kösten erleben. Vom 13. bis 17. August erleben alle Kinder zwischen sieben und elf Jahren eine Woche in und um die Umweltstation. Informationen gibt's bei der Kommunalen Jugendarbeit unter der Telefonnummer 09571/18-109 bzw. 304. red