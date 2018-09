Zwei Wochen lang tolle Bücher und Medien erwerben

Die Gelegenheit für Bücherfreunde: Der diesjährige Flohmarkt der Stadtbücherei findet von Montag, 10., bis Samstag, 22. September, zu den üblichen Öffnungszeiten statt. Das Depot ist auch in diesem Jahr wieder gut gefüllt mit den aus der Stadtbücherei ausgesonderten Medien und von Kunden der Stadtbücherei überlassenen Büchern, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Artikel sind zu günstigen Preisen zu erwerben. Gleichzeitig wird damit die Arbeit der Stadtbücherei unterstützt und es können neue Bücher und andere Medien angeschafft werden. Die Öffnungszeiten sind Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 12 bis 17.30 Uhr, am Mittwoch von 9 bis 13 Uhr und am Samstag von 9 bis 12 Uhr. red