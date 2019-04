Zwei Wildunfälle in einer Nacht

Zwei Wildunfälle ereigneten sich in der Nacht zum Freitag im Landkreis Lichtenfels. Zum einen befuhr ein 58-jähriger Golf-Fahrer die Staatsstraße von Azendorf in Richtung Fesselsdorf, während ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Hierbei stieß der Mann mit seinem Pkw frontal mit dem Tier zusammen, so dass ein Sachschaden von rund 2000 Euro an dem Golf entstand. Des Weiteren befuhren eine 20-jährige Fiat-Fahrerin und eine 37-jährige Peugeot-Fahrerin die Bundesstraße 289 im Bereich Mainklein, als ein Reh die Fahrbahn überquerte. Hierbei erfasste zuerst die Fiat-Fahrerin und danach die hinter ihr fahrende Peugeot-Fahrerin das Reh. An beiden Autos entstand jeweils ein Schaden von rund 500 Euro.