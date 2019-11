Zwei Wildunfälle, drei tote Rehe

Drei tote Rehe und rund 2500 Euro Schaden sind die Bilanz zweier Wildunfälle im Altlandkreis. Am Donnerstagmorgen kollidierte auf der Staatsstraße 2293 ein Auto mit einem Reh, das auf die Straße zwischen Wartmannsroth und Diebach lief. Das Tier überlebte den Aufprall nicht. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Heftiger erwischte es eine Autofahrerin, die in der Nacht auf Freitag von Diebach in Richtung Hammelburg unterwegs war, als unmittelbar vor ihrem Fahrzeug drei Rehe die Staatsstraße 2293 überquerten. Sie konnte eine Kollision nicht mehr verhindern und erfasste zwei Rehe. Hierbei verendete ein Tier sofort, und das zweite war so schwer verletzt, dass es erlöst werden musste. Der Schaden am Pkw wird auf circa 2000 Euro geschätzt. In beiden Fällen wurden die zuständigen Jagdpächter verständigt, schreibt die Polizei Hammelburg abschließend. pol