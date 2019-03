Zwei Werner-Tore reichen nicht

Die U17-Junioren der SG Kronach stecken weiterhin tief im Abstiegskampf der Bezirksoberliga fest. Gegen den FC Eintracht Bamberg II unterlagen die Kronacher knapp mit 2:3 auf eigenem Platz. Bereits nach fünf Minuten brachte Noah Hetzel die Bamberger in Führung. Doch 14 Minuten später zeigte der Schiedsrichter auf den Elfmeterpunkt im Bamberger Strafraum und Tim Werner verwandelte zum 1:1-Ausgleich. Luis Schneider stellte aber zehn Minuten später den alten Abstand für den FCE II wieder her.

In der zweiten Halbzeit netzte Schneider zum zweiten Mal ein (1:3), doch ab der 71. Minute mussten die Gäste wegen einer Roten Karte in Unterzahl agieren. Oben drauf gab es auch noch einen zweiten Strafstoß für Kronach. Erneut trat Tim Werner an und ließ Torwart Lukas Harrer keine Abwehrchance (Bild). Die Aufholjagd der Kronacher Nachwuchskicker wurde jedoch nicht mehr belohnt. Nach dieser Niederlage steht die SG Kronach weiter auf dem Relegationsplatz 10 mit vier Punkten Abstand zum rettenden Ufer. Foto: Heinrich Weiß Tore: 0:1 Hetzel (5.), 1:1 Werner (19./Elfmeter), 1:2 Schneider (29.), 1:3 Schneider (49.), 2:3 Werner (72./Elfmeter) / SR: Frederik Braunersreuther.