Zwei Welten treffen aufeinander

Elektronische und akustische Musik treffen am Samstag, 26. Oktober, bei dem Konzert von Two Worlds aufeinander. Beginn ist um 19.30 Uhr im Max-Littmann-Saal. Two Worlds besteht aus Michael Nieland, Philip Schroll, Felix Geßner, Johannes Müller, Michael Nöth, Alexandra Jany, Mona Lauter und Felix Blaßdörfer. Zu hören sind Stücke von Hans Zimmer, Robbie Williams, Scorpions, Linkin Park, Stefanie Heinzmann und vielen mehr. Tickets: Tourist-Info Arkadenbau, Tel.: 0971/804 84 44, E-Mail: kissingen-ticket@badkissingen.de und in der Geschäftsstelle der Saale-Zeitung. Foto: Michael Nöth