Zwei weitere Kandidaten

Philipp Bauernschubert Um zwei Kandidaten als Bewerber zur Kommunalwahl im kommenden Jahr wurde die Liste "Wählergemeinschaft Thundorf" in einer Nachnominierungsversammlung im Sportheim erweitert.

Dazu konnte der Bürgermeisterkandidat Edwin Braun, neben dem amtierenden Bürgermeister Egon Klöffel, der in Theinfeld aufgestellt wurde, 22 wahlberechtigte Bürger begrüßen. Bei der ersten Versammlung am 12. September hatten sich nur acht Kandidaten zur Wahl und Aufnahme in die Liste gestellt. Nun kamen hinzu Daniel Kuhn und Dominik Schmitt. Laut Versammlung soll es bei der alphabetischen Reihenfolge bleiben und die beiden entsprechend eingefügt werden. Rege Diskussion kam auf zur Listenplatzierung, denn vier Bewerber sollen dreifach und der Rest zweifach aufgeführt werden. Schließlich einigte sich die Versammlung per einstimmigen Beschluss, die Liste so zu belassen.

Die Kandidatenliste sieht wie folgt aus: Nadine Angenbrandt, Edwin Braun, Dieter Büchner, Alexander Geiling (jeweils dreifach), Sigrid Hotaling, Egon Klöffel, Daniel Kuhn, Frank Saal, Dominik Schmitt, Michael Seufert (jeweils zweifach).