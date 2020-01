Zwei weitere Jahre Förderung für Caritas-Quartiersprojekt

Das Caritas-Quartiersprojekt in Creidlitz, welches 2017 startete, erhält nun weitere zwei Jahre Förderung aus Mitteln der Deutschen Fernsehlotterie. Das teilt die Quartiersmanagerin Petra Kotterba mit.

Zu Beginn des Projekts wurde anhand von Umfragen im Stadtteil Creidlitz der Bedarf der Bürger erfasst und ausgewertet. Auf Grundlage dieser Ergebnisse entstand das Caritas-Quartierskonzept Creidlitz, welches für die Umsetzung ab 2017 über drei Jahre eine Förderung aus Mitteln der Deutschen Fernsehlotterie erhielt.

Die Quartiersmanagerin Petra Kotterba wurde im Juli 2017 mit der Aufgabe betraut, die in der Konzeption formulierten Ziele in Creidlitz umzusetzen. Mit Erfolg, heißt es in der Mitteilung. Innerhalb kurzer Zeit entwickelte sich der Caritas-Quartiersstützpunkt zur Anlaufstelle und Treffpunkt für die Creidlitzer. Die Besucherzahlen haben sich im Vergleich zum letzten Jahr fast verdoppelt. Viele Projekte wie die Taschengeldbörse entstanden aufgrund der Initiative des Quartiersstützpunktes. Kern der Quartiersarbeit ist es, die Angebote mit den Bürgern gemeinsam zu gestalten.

Die folgenden zwei Jahre der weiteren Förderung will man für die Erschließung weiterer Angebote gerade auch für die jüngere Generation nutzen. Gestützt durch ehrenamtliche Beteiligung, bietet der Quartiersstützpunkt alle Möglichkeiten, tolle neue Projekte oder Angebote ins Leben zu rufen. Auch das Beratungsangebot zielt nicht nur auf Senioren ab. Alle Bürger erhalten Informationen oder werden an die richtigen Stellen weitervermittelt oder bei Bedarf begleitet.

"Das Quartierskonzept muss noch bekannter werden, damit die Bürgerinnen und Bürger erfassen, was hier alles möglich ist und welches tolle Angebot hier direkt vor ihrer Haustüre ist", erklärt die Quartiersmanagerin. "Quartiersarbeit wird in den nächsten Jahren noch mehr Thema werden. Creidlitz kann stolz sein, bereits jetzt davon profitieren zu können!", sagte Norbert Hartz, Geschäftsführer des Caritasverbandes Coburg.

Aufgrund der demografischen Entwicklung und des damit einhergehenden Fachkräftemangels im Gesundheitsbereich brauche es solche Projekte, um für die älter werdende Generation da zu sein und sie versorgt zu wissen. Bestehende Strukturen müssten zum Teil neu überdacht werden, neue Strukturen müssten entstehen. Bürgerbeteiligung und die Übernahme von Verantwortung für das eigene Quartier würden immer wichtiger. "Hier unterstützt, moderiert und begleitet die Quartiersmanagerin. Der Quartiersgedanke ist nicht neu, aber wird aufgrund unserer gesellschaftlichen Entwicklung immer populärer", sagte Petra Kotterba.

Der Quartiersstützpunkt organisiert auch Veranstaltungen und ist auch Anlaufstelle bei Problemen. Das Beratungsangebot richtet sich an alle Bürger, egal ob jung oder alt. Im vergangenen Jahr landeten laut Mitteilung viele Themen in der Beratung, seien es finanzielle Probleme, Beziehungsprobleme oder der Umgang mit dem Verlust des Partners. "Ich bin zwar kein Experte auf jedem Gebiet, aber zunächst einmal biete ich ein offenes Ohr und habe Zeit zum Zuhören", erklärte Petra Kotterba. Die Beratung ist kostenlos und vertraulich.

Jedes Thema werde erst einmal gehört, und gemeinsam werde dann geschaut, wie und wo man dann weiterführende Hilfe bekommen kann. "Manchmal reicht es auch einfach, sich einmal jemandem anvertrauen zu können", habe sie festgestellt, erzählte Kotterba.

Außerdem kann Petra Kotterba durch die Weiterbildung zur zertifizierten Wohnberaterin hilfreiche Informationen zur Wohnraumanpassung liefern. "Wohnberatung ist aber mehr - und nicht für Senioren!", erklärte Kotterba. Gerade wer neu baut, könne sich schon im Vorfeld über das Thema informieren und hier einiges berücksichtigen.

Neben der Beratung wird es auch im Jahr 2020 ein abwechslungsreiches Programm geben. So geht es zum Beispiel mit dem bewährten Angebot zum Umgang mit Smartphone und Tablet weiter, und es kommen aktive Angebote wie Gymnastik hinzu. Das beliebte Stadtteilfrühstück soll künftig häufiger stattfinden.

Wer sich über das Angebot des Caritas-Quartiersstützpunktes Creidlitz informieren oder sich einbringen möchte oder Interesse an Informationen über Quartiersarbeit hat, kann sich jederzeit telefonisch an Quartiersmanagerin Petra Kotterba, Telefon 09561/5969940, wenden. red