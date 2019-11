Zwei Weihnachtskonzerte an einem Tag

Das Kulmbacher Kammerorchester ist heuer wieder zu Gast in der Johanneskirche Burghaig und in der Kreuzkirche Kulmbach. Mit adventlicher und weihnachtlicher Chor- und Instrumentalmusik werden das Orchester unter der Leitung von Thomas Grünke und der Trebgaster St.-Johannes-Chor die Zuhörer am Sonntag, 22. Dezember, auf das Weihnachtsfest einstimmen. Beginn des Konzertes in der Johanneskirche Kulmbach-Burghaig ist um 16 Uhr, in der Kreuzkirche Kulmbach um 19.30 Uhr.

Mit einem der bekanntesten Stücke der Barockzeit, dem "Einzug der Königin von Saba" aus Georg Friedrich Händels Oratorium "Salomo" eröffnet das Kulmbacher Kammerorchester sein weihnachtliches Konzert. Nach dem feierlichen Beginn wird der Trebgaster St.-Johannes-Chor mit zwei Liedern in die Stille der Adventszeit einführen.

Orgel und Cello

Mit Händels Orgelkonzert g-moll werden in diesem Jahr auch die Kirchenorgeln als Solo-Instrumente mit einbezogen und stellen ein klangliches Gegenüber zu dem Orchester dar.

Als neue Formation werden die Cellisten des Kulmbacher Kammerorchsters eine Passacaglia (Variationsreihe über ein Thema), ebenfalls von G. F. Händel, spielen und damit eine ganz neue tonliche Farbgebung des Orchesters hören lassen.

Ein sehr unbekanntes Werk hat sich das Kulmbacher Kammerorchester mit Guiseppe Paganellis "Weihnachtssinfonie" ausgesucht. Paganelli war "Kammermusikmeister" der Markgräfin Wilhelmine von Bayreuth und wirkte somit in unmittelbarer örtlicher Nähe.

"Vom Himmel hoch" folgt in Kompositionen von Johann Sebastian Bach. Choral und Orchesterbearbeitungen lassen dieses Lied in unterschiedlicher Weise erklingen. Nach zwei weiteren Chorälen des Leipziger Thomaskantors endet das Konzert mit seinem für Chor und Orchester komponierten "Ehre und Preis sei Gott" ganz im Sinne Bachs.

Eintrittskarten für die beiden Konzerte gibt es im Vorverkauf in der Buchhandlung Friedrich am Holzmarkt und im Reisebüro Claudia Hoffmann, Fröbelstraße 1, sowie an der Abendkasse.