Zwei Wehren legen gemeinsam Prüfung ab

Einigkeit macht stark. Seit geraumer Zeit arbeiten die Wehren aus Kauerndorf und Untersteinach eng zusammen. Jetzt legten beide gemeinsam die Leistungsprüfung Wasser ab.

Das Abzeichen in Bronze ging an Christian Schubert, Manuel Weith, Tobias Titze, Fabian Hansmann und Verena Ströhlein (alle Kauerndorf) sowie an Luisa Schöfer, Simon Friedrich, Paul Altmann, Christian Hübner und Lisa Konrad (alle Untersteinach). Silber schafften Stefan Pietruska und Markus Lux (beide Kauerndorf), Gold Jannik Nöske und André Jaeger (beide Untersteinach).

Lukas Angermann bestand die Prüfung in Gold-Blau und Kathrin Seuß-Laaber (beide Untersteinach) in Gold-Grün.

Die beiden Kommandanten Andreas Hahn (Kauerndorf) und Markus Stumpf (Untersteinach) schafften die höchste Stufe Gold-Rot ebenso wie Jasmin Nöske (Untersteinach).

Die Prüfungen wurden von den Schiedsrichtern Fritz Weinlein (Kreisbrandinspektor) sowie Reiner Bär, Wolfgang Kunert und Michael Ködel (alle Kreisbrandmeister) abgenommen. Vom guten Ausbildungsstand überzeugten sich auch die beiden Bürgermeister Stephan Heckel-Michel (Ködnitz) und Volker Schmiechen (Untersteinach). Werner Oetter