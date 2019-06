Zwei Wege - ein Ziel

An Christi Himmelfahrt machten sich die katholischen Christen der beiden Kulmbacher Pfarrereien auf den Weg, um gemeinsam im Stadtpark Gottesdienst zu feiern.

Die Mitglieder der Gemeinden Unsere Liebe Frau und St. Hedwig sollen zueinander finden, das ist der erklärte Wunsch von Dekan Hans Roppelt. Der Sternmarsch zum Stadtpark war ein erster Versuch. Dank des herrlichen Frühlingswetters strömten die Menschen zum Gottesdienst im Grünen. Viele machten sich auch mit dem Fahrrad auf den Weg.

Dekan Hans Roppelt stellte klar, dass an Christi Himmelfahrt nicht der Ausspruch "Ups, jetzt ist er weg!" im Mittelpunkt stehe. "Wir sollen nicht nach oben schauen, sondern nach vorne. Das ist auch durchaus symbolisch gemeint", so der Dekan. Er machte den Gläubigen Mut, den Blick in die richtige Richtung zu lenken, auf das Wesentliche. Man sollte nicht nach dem Motto "Der Papa wird's schon richten" leben, sondern es öfter einmal selber versuchen.

Auch in punkto Erneuerung der Kirche könne man nicht nur auf das Verhalten der Kirchenoberen schauen, vielmehr müsse man sein Quäntchen beitragen. Das gelte auch für die Bewahrung der Schöpfung. "Jeder soll seinen Lebensstil überprüfen und hinterfragen. Wir dürfen nicht immer alles gleich wollen. Jeder kann etwas tun", so Roppelt. Nach dem Festgottesdienst im Grünen nutzten die Gläubigen die Gelegenheit zum persönlichen Austausch. Im Stadtpark wurde gegrillt. Ein Team aus Ehrenamtlichen hatte vegetarisches Curry vorbereitet. so