Zwei Vorträge rund um das Kind

Die Katholische Erwachsenenbildung (KEB) lädt zu zwei Vorträgen am Dienstag, 4. Juni, in ihren Seminarraum ein. Ab 15 Uhr informiert Hebamme Julia Beitzinger zu dem Thema "Kommunikation mit deinem Kind" - ein Vortrag über Babysignale und windelfrei von A wie "abhalten" bis Z wie "zu Bett gehen". Den zweiten Vortrag ab 18.30 Uhr hält Sabine Nuber, zertifizierte Kess-Referentin zum Thema "Geschwister - jedes Kind hat seinen Platz". Das Zusammenspiel mit mehreren Kindern in einer Familie ist eine besondere Herausforderung, aber auch eine Chance für Kinder und Eltern. Der Besuch dieser beiden Veranstaltungen ist für die Teilnehmer kostenfrei. Eine Anmeldung unter der Rufnummer 09261/61767 ist jedoch unbedingt erforderlich. red