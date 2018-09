Zwei Vorstellungen beim Zirkus Schnipp

In die Zirkus-Sommerferienfreizeit startete der Zirkus Schnipp auf dem Volkersberg. 45 Kinder und Jugendliche aus ganz Unterfranken trainieren eine Woche lang verschiedene Zirkustechniken und fiebern den großen Abschlussvorstellungen entgegen. Darunter auch Jugendliche mit Behinderung der Lebenshilfe Bad Kissingen. Die Vorstellungen finden am Samstag, 8. September, 19 Uhr, sowie am Sonntag, 9.September, 15 Uhr, im Zirkuszelt auf dem Volkersberg statt. Eintrittskarten gibt es an der Tageskasse. Unser Bild zeigt Ida Popp (Werneck) und Carolin Blistyar (Würzburg) am Trapez. Foto: Ralf Sauer