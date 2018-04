Zwei Vorfälle in der Kilianistraße

Gleich zwei Vorfälle gab es am vergangenen Wochenende in der Kilianistraße: In der Nacht auf Sonntag wurde von einem ordnungsgemäß geparkten VW Passat der rechte Außenspiegel aus der Halterung gerissen. In etwa zur gleichen Zeit wurde an einem VW Tiguan der hintere linke Kotflügel verkratzt und das Kennzeichen gestohlen. Der Schaden beträgt ca. 500 Euro. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wendet sich an die Polizeiinspektion Hammelburg, Tel.: 09732/9060.