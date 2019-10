Zwei völlig verschiedene Versionen

Bei einem Überholvorgang ist es am Donnerstag angeblich zu einer Beleidigung gekommen. Gegen 22.40 Uhr fuhr ein 30-jähriger BMW-Fahrer von Forchheim in Richtung Ebermannstadt. Zwischen Reuth und Weilersbach wurde er von einem 23-jährigen Kleintransporter-Fahrer überholt und angeblich hierbei ins Bankett abgedrängt, wo das Fahrzeug gegen einen Leitpfosten prallte. Der Kleintransporter-Fahrer gab jedoch eine völlig andere Version zu Protokoll: So soll er überholt und ausgebremst worden sein. Weiterhin habe der ältere Fahrzeugführer ihm aus dem Fenster den Stinkefinger gezeigt. In dem Zusammenhang wird der Fahrer eines gold-braunen Autos, vermutlich ein VW, als Zeuge gesucht, der ebenfalls überholt wurde. Meldungen erbittet die Polizei Ebermannstadt, Telefon 09194/73880.