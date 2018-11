Zwei Virtuosinnen an den Tasten

Nach genau 16 Jahren kehrte die gebürtige Kronacherin Barbara Scherbel mit einen virtuosen Klavierabend in ihre Heimatstadt zurück. Zusammen mit I-Chen Lo aus Taiwan präsentierte sich das deutsch-taiwanesische Klavierensemble, welches sich aus zwei preisgekrönten, in München dozierenden und bundesweit konzertierenden Pianistinnen zusammensetzt.

Während ihres Klavierstudiums an der Münchner Musikhochschule lernten sich die beiden Musikerinnen kennen und gründeten 2002 ein Klavierduo, welches großen Anklang fand und bis heute gefeierte Konzerte gibt. Mit dem Programm "Scaramouche - Harlekin an zwei Klavieren" zeigte das Duo musikalisch geführte Dialoge, virtuose Brillanz und pianistische Ausdruckskraft sowohl an zwei Instrumenten als auch vierhändig an einem Klavier. Zu hören waren erstklassige Werke von Mozart (Sonate D-Dur KV 448 für zwei Klaviere), Rachmaninoff (Fantasie Tableaux op. 5 für zwei Klaviere, Brahms (Liebeslieder Walzer op. 52 für Klavier zu vier Händen) sowie Milhaud (Scaramouche Suite pour deux pianos).

Die D-Dur- Sonate für zwei Klaviere komponierte Mozart 1781 am Anfang seiner Wiener Zeit für sich und seine Schülerin Josephine Aurnhammer. Sie entzückt durch den Elan des geistvollen Zusammenspiels, durch das Raffinement des Mit- und Gegeneinanderwirkens der Partner.

Seine manuellen, pianistischen Anlagen und ein besonderer Sinn für Klangfülle und tonliche Qualität machten Rachmaninoff zu einem der wenigen Großen unter den Virtuosen des 19. Jahrhunderts. Aus seinen Kompositionen lässt sich sein spezifischer Klavierstil rekonstruieren. Seine Fantasie für zwei Klaviere zeigte sich klangreich, pompös dekorativ, zugleich brillant und virtuos. Brahms' Liebeslieder-Walzer, fast ausschließlich heitere oder neckische Lieder auf Texte von Friedrich Daumer, entsprechen dem Geschmack der spätbürgerlichen Epoche. Brahms nimmt den Geist des Wiener Walzer auf und mischt ihn mit norddeutscher Gefühlsschwere.

Milhauds Erfolgsstück "Scaramouche", das im Repertoire keines Klavierduos fehlen darf, streift die labile Grenze zur Unterhaltungsmusik und ist doch in jedem Takt von der Hand des französischen Komponisten. Immer ist die ganze Klaviatur in Bewegung; klassisches Komödiantentum verschwägert sich mit lateinamerikanischen Rhythmen.

Eingangs des Konzerts hatte Kerstin Sperschneider die "Stammgäste" des VHS-Musikrings im Kreiskulturraum begrüßt und einen verzaubernden musikalischen Abend versprochen.