Zwei VHS-Kurse für Kinder

In Kooperation mit dem "Caerobics" bietet die Volkshochschule (VHS) Kreis Kronach die Kurse "Nicht mit mir! - Starke Bambinis wehren sich" für Kinder von vier bis sechs Jahren und "Nicht mit mir! - Starke Kinder wehren sich" für Kinder ab sieben Jahren an. Beide Kurse beginnen jeweils am Donnerstag, 2. Mai, umfassen zehn Nachmittage und finden im "Caerobics" statt. Der Kurs für Kinder von vier bis sechs ist von 15.45 bis 16.30 Uhr, der Kurs für Kinder ab sieben Jahren von 16.30 bis 17.30 Uhr. Die Anmeldung zu den Kursen erfolgt bei "Caerobics", Ruf 09261/52204, Mail caerobics@t-online.de. red