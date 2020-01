Zwei Verteilerkästen angefahren

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat, in der Zeit von Montag, 24 Uhr bis Dienstag, 12 Uhr, in der Kissinger Straße zwei nebeneinander stehende Verteilerkästen angefahren und dadurch einen Schaden in Höhe von ca. 2500 Euro verursacht. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 09732/9060. pol