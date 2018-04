Zwei Verletzte und zwei kaputte Autos

Gleich zweimal wirtschaftlicher Totalschaden entstanden am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße LIF 2 zwischen Kösten und Weingarten. Ein 70-Jähriger kam mit seinem BMW X1 im Kurvenbereich nach der Autobahnbrücke zu weit nach links. Eine entgegenkommende 24-Jährige versuchte noch mit ihrem 1-er BMW auszuweichen, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Beide Fahrer wurden leicht verletzt, an den Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 25 000 Euro. Die Kreisstraße musste voll gesperrt werden. pol